Matilde já deixou cuidados intensivos do Santa Maria

Matilde Sande, a bebé de dois meses e meio que motivou uma onda nacional de solidariedade para angariar os dois milhões de euros necessários para o tratamento da doença de que padece, a atrofia muscular espinhal, saiu esta quarta-feira dos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, tendo passado para a enfermaria.

No Facebook, os pais dizem estar a acompanhar as notícias que dão conta da possibilidade de ser o Estado a custear a compra do medicamento Zolgensma, cuja comercialização na Europa ainda está a ser analisada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), mas garantem que não conseguem antecipar o que se poderá passar a seguir. “Ainda ninguém falou connosco, não sabemos de nada”, garantem, para prometerem de seguida que continuarão a usar de total transparência relativamente ao destino dos mais de dois milhões de euros que conseguiram angariar para a compra daquele medicamento, o qual, tendo sido aprovado recentemente pela autoridade do medicamento norte-americana, a Food and Drug Administration, promete revolucionar o tratamento da doença de que padece Matilde.

“Reforçamos que todo o dinheiro doado e que não for utilizado para o tratamento da Matilde será doado às famílias com outras “Matildes”, acrescentam os pais.

A AME é uma doença rara cuja forma mais grave (tipo 1), detectada sobretudo em bebés, causa perda de força, atrofia muscular e paralisia progressiva.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No caso de Matilde, agora com dois meses e meio de vida, a doença foi-lhe diagnosticada um mês e meio depois do nascimento. E os pais estão desde então empenhados em conseguir que lhe seja aplicada uma terapia genética que promete curar a doença e cujo preço de comercialização nos Estados Unidos ronda o equivalente a 1,9 milhões de euros. A campanha que iniciaram permitiu-lhes angariar um pouco acima dos dois milhões de euros em poucos dias.

A terapia em causa, chamada Zolgensma, além de muito cara, ainda não viu a sua comercialização aprovada na Europa. Mas, se os médicos que acompanham a criança a prescreverem, e determinarem que o tratamento alternativo existente no mercado não é o mais indicado, há a possibilidade de ser o próprio Estado a custear a despesa, para o que o hospital terá que iniciar um pedido de autorização de utilização excepcional do medicamento que é de toma única. Até agora, o Infarmed, que garante estar a acompanhar a situação, garante não ter recebido qualquer pedido de Autorização para que este medicamento seja dispensado à criança.

O medicamento actualmente disponível no mercado português, o Spinraza, é 100% comparticipado pelo Estado português, mas limita-se a travar a progressão da doença e custa 659 euros durante o primeiro ano e 375 nos anos seguintes. Quanto ao Zolgensma, tem de ser administrado em ambiente hospitalar, por via intravenosa, num procedimento que dura cerca de sessenta minutos e cuja eficácia só está comprovada em crianças até aos dois anos de idade, dado que os estudos clínicos não foram ainda suficientes para avaliar o seu uso em doentes com a doença em estado mais avançado. O que o Zolgensma faz é substituir o gene que não funciona por uma cópia funcional, atacando assim a raíz da doença, não conseguindo, porém, reverter os estragos entretanto causados. Nem todos os portadores da doença são elegíveis para este tratamento.