Avião de combate a incêndios caiu em Ferreira do Zêzere. Piloto sobreviveu

Um avião de combate a incêndios caiu esta quarta-feira na zona de Dornes, em Ferreira do Zêzere. O avião anfíbio médio — um Fireboss — estava estacionado em Ponte de Sor, Portalegre, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria, de acordo com a Lusa.

Apesar do aparato, da queda não resultaram danos de maior. O PÚBLICO apurou que o piloto da aeronave saiu a nado e acabou a ser assistido na margem do rio.

O presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere confirmou ao PÚBLICO a queda da aeronave. De acordo com Jacinto Lopes, o piloto foi visto na margem do rio e está a ser socorrido por bombeiros. “O piloto já está numa ambulância do outro lado de Sertã”, detalhou o autarca. Contudo, pouco depois o PÚBLICO confirmou que os ferimentos do piloto eram ligeiros.

“O avião caiu no ‘espelho de água’. Tudo indica que no processo de abastecimento no Zêzere, o avião terá capotado, naqueles processos de recolher água”, acrescentou o autarca.

O alerta foi dado às 16h46 por um cidadão.

Os aviões Fireboss foram adjudicados à empresa Agro-Montiar.