Rui Rio volta à Festa do Chão da Lagoa

O PSD-Madeira apresentou esta quarta-feira a tradicional Festa do Chão da Lagoa que este ano volta a contar com a presença do líder nacional do partido, Rui Rio.

No lançamento daquele que é o principal evento partidário da região autónoma e um dos mais representativos do país, o secretário-geral dos social-democratas madeirenses, José Prada, confirmou a presença de Rio, e retirou qualquer importância acrescida à edição deste ano do Chão da Lagoa.

“Todas as festas são importantes para os militantes e para o povo madeirense”, disse José Prada, questionado pelos jornalistas sobre a influência que o Chão da Lagoa poderá ter num ano em que a Madeira vai a votos mais duas vezes: regionais a 22 Setembro e legislativas a 6 de Outubro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mesmo assim, o secretário-geral do PSD-Madeira diz que festa-comício, marcada para o próximo dia 28 de Julho, é uma oportunidade para “reforçar” a mobilização dos militantes e “reafirmar” a vontade do partido em vencer as eleições que se seguem. “[O Chão da Lagoa é a] mobilização de todos os militantes e reafirmar a nossa vontade, trabalho e convicção nas vitórias que temos pela frente”, sublinhou, convidando todos os madeirenses a estarem presentes.

A festa anual do PSD-Madeira, que decorre ininterruptamente desde 1975, decorre na Herdade do Chão da Lagoa, um planalto sobranceiro ao Funchal. É montado no recinto uma estrutura de barracas com diversões e comes e bebes exploradas por mais de uma centena de feirantes. Tudo com animação musical durante todo o dia.

À volta do palco, onde as intervenções políticas estarão a cargo do líder local da JSD, Bruno Melim, de José Prada, Rui Rio, e do presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, estão barracas representativas das 54 estruturas de freguesia do partido na região autónoma, mais as dos TSD, JSD e comunidades madeirenses.