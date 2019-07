Portugal e Moçambique assinam 13 acordos para reforçar cooperação financeira e ajuda à reconstrução

Os governos português e moçambicano assinaram nesta quarta-feira 13 acordos, com destaque para a prorrogação de uma linha de crédito de 400 milhões de euros até 2020, protocolos na saúde e apoio a regiões moçambicanas afectadas por ciclones.

A assinatura destes acordos foi feita no final da IV Cimeira Luso Moçambicana, no Palácio Foz, em Lisboa, sob a presidência do chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, e do primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

Do conjunto de instrumentos assinados, Portugal e Moçambique fecharam um aditamento ao “Acordo Tripartido de 1 de Julho de 2008 relativo à implementação de uma linha de crédito no montante actual de 400 milhões de euros entre a Caixa Geral de Depósitos, como mutuante, a República de Moçambique, como mutuário, e a República Portuguesa como garante”.

Este contrato, de acordo com os dois executivos, prorrogará o prazo para utilização da linha de crédito de 400 milhões de euros (assinada em 2008) até Março de 2020. E o montante por desembolsar, na ordem dos 11,6 milhões de euros, vai abranger as obras de reabilitação e de um conjunto de estradas em Moçambique.

Para a reconstrução das regiões afectadas por ciclones em Moçambique, tal como antes já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, durante o fórum económico que antecedeu esta cimeira, os governos português e moçambicano assinaram um memorando que envolve cerca de 1,5 milhões de euros, sendo o fundo gerido pelo Instituto Camões.

Este fundo será constituído por verbas provenientes do Orçamento de Estado e de doações de entidades públicas (como autarquias) e privadas. Financiará, através de concurso, projectos de Organizações Não Governamentais (ONG) e será desenvolvido ao longo dos próximos três anos.

Entre outras linhas de acção, segundo o comunicado dos executivos português e moçambicano, a aplicação do fundo financeiro será sobretudo orientada para “promover intervenções de reconstrução e recuperação a curto e médio prazo, subjacentes a uma lógica criação de sinergias entre acção humanitária e o processo de desenvolvimento”.

Energia e turismo

Nas áreas económicas, os dois países fecharam um memorando sobre energia, que tem como objectivo “promover a cooperação institucional e incentivar a colaboração conjunta de programas e actividades de cooperação”, assim como um “plano de acção” no turismo (até 2021) para “operacionalizar” um compromisso já antes estabelecido neste sector.

Os governos português e moçambicano avançaram também com um acordo para a implementação do Programa REVIVE, visando impulsionar formas de cooperação para a “recuperação de património histórico de Portugal em Moçambique.

Desta IV Cimeira Luso-Moçambicana, os executivos de Lisboa e de Maputo estabeleceram um conjunto de acordos no sector da saúde, designadamente para a “melhoria do diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas em Moçambique (Projeto Onco-Moçambique 2019-2021.)

“Este projecto apoia uma intervenção na área oncológica em Moçambique, desde 2003, com apoio ao Hospital Central de Maputo, através de formação de profissionais moçambicanos e fornecimento de material de diagnóstico.

A presente intervenção, segundo os dois executivos, alarga agora o apoio ao Hospital Central da Beira e ao Hospital Central de Nampula, sendo avançado “um financiamento de cerca de 50 mil euros por ano”.

Ainda nesta área, destaca-se um protocolo de cooperação técnica entre o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, visando “estabelecer a cooperação em projectos de investigação, política de saúde, sistemas de saúde e observação epidemiológica”.

Os governos de Portugal e de Moçambique assinaram também protocolos nos sectores da justiça, no trabalho, para a qualificação profissional de trabalhadores, sobretudo na administração pública, e para o desenvolvimento económico da ilha de Moçambique.

Desaparecimento de Américo Sebastião não é assunto de Estado O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, disse nesta quarta-feira, em Lisboa, que o desaparecimento do empresário português Américo Sebastião não é um assunto de Estado, mas um caso concreto que o Governo moçambicano tudo fez para esclarecer. "Queria que os portugueses percebessem que esse não é um assunto de Estado, pelo menos pela parte de Moçambique. Coisas como essas em Moçambique durante os 16 anos que tivemos de conflitos acontecem muito. Tenho muitos moçambicanos desaparecidos, tenho muitos estrangeiros desaparecidos, de todo o tipo de pessoas, incluindo alguns portugueses", disse Filipe Nyusi. Reconhecendo que o desaparecimento de um cidadão é um problema da "estabilidade de um país", Nyusi adiantou que a "preocupação número um" das autoridades moçambicanas é perceber porque é que um cidadão residente em Moçambique desaparece. "Não pode acontecer", disse, adiantando que o Governo de Moçambique através dos seus serviços de justiça e segurança tudo fez para que esse caso fosse esclarecido, até ao momento sem sucesso. Américo Sebastião foi raptado numa estação de abastecimento de combustíveis na manhã de 29 de Julho de 2016, em Nhamapadza, distrito de Maringué, na província de Sofala, no centro de Moçambique, desconhecendo-se desde então o seu paradeiro. Portugal ofereceu por várias vezes cooperação judiciária para se tentar localizar o empresário Américo Sebastião, mas as autoridades moçambicanas nunca deram seguimento.