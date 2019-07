Filipe Nyusi: Portugal tem de ser porta de entrada de toda a África na Europa

O chefe de Estado de Moçambique recebe na sexta-feira, das mãos do presidente da Câmara de Viseu, a "Chave da Cidade", pelas relações económicas e culturais entre a região e aquele país africano, disse nesta quarta-feira à agência Lusa o autarca.

"É uma honra poder receber o senhor Presidente da República de Moçambique no decorrer de uma visita oficial ao nosso país e por ter o prazer de lhe entregar a chave da cidade, que é uma distinção que, até hoje, só por duas vezes é que foi atribuída", contou António Almeida Henriques.

O autarca explicou à Lusa que, assim que soube que Filipe Nyusi viria a Portugal e que iria passar por Viseu, manifestou, "de imediato, ao grupo Visabeira, [...] a possibilidade de receber o senhor Presidente da República, no salão nobre da Câmara Municipal de Viseu e entregar-lhe a chave da cidade".

Segundo Almeida Henriques, até hoje só receberam a chave da cidade de Viseu, o ex-Presidente português Mário Soares e o ex-primeiro-ministro da Costa do Marfim Daniel Kablan Duncan, que governou este país africano entre 2012 e 2017, e com quem Viseu "tem uma relação, designadamente com a capital" económica, Abidjan.

Sobre a visita do Presidente de Moçambique a Viseu, o autarca referiu que "é privada" e que o único acto oficial será a cerimónia de atribuição das chaves da cidade, no salão nobre da Câmara Municipal.