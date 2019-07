Casa do Douro: PSD e CDS acusam esquerda de “afrontar” Marcelo

O PSD e o CDS-PP acusaram PS, PCP, BE e PEV de afrontarem o Presidente da República ao não alterarem o essencial no diploma da Casa do Douro, vetado por Marcelo Rebelo de Sousa. A maioria de esquerda considera, no entanto, que as alterações reforçam os poderes dos vitivinicultores.

Esta quarta-feira, durante a reapreciação parlamentar do veto do decreto sobre a Casa do Douro, que se mantém como associação pública e de inscrição obrigatória, o social-democrata António Lima Costa recordou o que o Presidente escreveu na mensagem dirigida ao Parlamento quando devolveu o diploma, em Maio passado. “[Marcelo Rebelo de Sousa] não podia ser mais claro: a criação de uma Casa do Douro pública foi resultado do corporativismo à época [1932]”, disse o deputado, assumindo estranheza pelo PS por acompanhar BE e PCP na reposição de uma entidade deste género “com funções sindicais, própria de regimes totalitários”. António Costa Lima considerou que as alterações agora propostas pela esquerda ao diploma vetado – e que não alteraram a natureza pública e de inscrição obrigatória – chocam com o que pretendia o Presidente: “É um truque que é uma uma afronta ao Presidente da República e, sobretudo, aos durienses”.

Na mesma linha, o centrista Hélder Amaral apontou o dedo à maioria de esquerda e ao cariz salazarento do diploma: “Se tivesse a assinatura do presidente do Conselho seria coerente”. O deputado considerou que a posição do PS, BE, PCP e PEV é um “desrespeito” pelo Presidente da República.

À esquerda, PS, PCP, BE e PEV sustentaram que as alterações propostas – e que vão aprovar na próxima sexta-feira – permitiram aperfeiçoar o diploma. “Não beliscam a alma e a essência do diploma, que nunca quisemos colado ao passado e que visam dar voz e força à parte mais frágil de entre as profissões da viticultura”, afirmou o socialista Francisco Rocha.

Carlos Matias, do BE, salientou que o diploma permite que seja devolvida à Casa do Douro “a sua icónica sede bem como o património”, apesar de o texto final não reflectir totalmente a proposta original da sua bancada.

Pelo PCP, João Dias defendeu que “a solução encontrada é a que assegura o estatuto reforçado da estrutura representativa dos viticultores”. A mesma ideia foi partilhada pelo deputado de Os Verdes, José Luís Ferreira. “Com estas propostas, a Assembleia da República está em condições de devolver à Casa do Douro a escolha dos seus representantes para adoptar as regras, e devolver a sua sede”, disse.