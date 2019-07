Pedro Silva Pereira é candidato a vice-presidente do Parlamento Europeu

Pedro Silva Pereira, eurodeputado socialista e antigo ministro da Presidência durante os governos de José Sócrates, é candidato a vice-Presidente do Parlamento Europeu, confirmou o PÚBLICO junto da assessoria do PS.

O Parlamento Europeu prepara-se para votar o nome do seu presidente - o italiano David-Maria Sassoli - até às 13h30 desta quarta-feira. A partir das 15h, inicia-se o processo de votação dos vice-presidentes, que se pode prologar até às 23h.

Silva Pereira é o único português candidato a uma vice-presidência. O grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) pode ocupar até cinco lugares, mas como já detém a presidência, ficará apenas com quatro vice-presidências.

De acordo com a carta onde anunciava a sua candidatura aos eurodeputados, a que a RTP teve acesso, Silva Pereira diz que “não vê a vice-presidência do Parlamento como um mero trabalho burocrático, mas antes uma posição política para defesa do projecto europeu e de uma democracia forte” e que quer ver o papel do Parlamento europeu fortalecido para que “a vontade política dos nossos cidadãos possa ser totalmente respeitada”.

O eurodeputado foi o número três do PS nas eleições para o Parlamento Europeu, que se realizaram a 26 de Maio de 2019.