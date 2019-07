Hong Kong a ferro e fogo: como é que chegámos aqui?

Centenas de manifestantes ocuparam a câmara principal do Conselho Legislativo de Hong Kong, no dia em que se comemoram 22 anos da transição do território para a China. Teme-se onda de repressão nos próximos tempos. Neste episódio ouvimos o jornalista Alexandre Martins.

