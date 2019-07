Investigação interna denuncia condições “deploráveis” na fronteira dos EUA

Um grupo de investigadores do governo norte-americano descreveu as condições nos centros de detenção na fronteira com o México como “uma bomba relógio em contagem decrescente”. É o primeiro relatório interno a ser tornado público, depois das denúncias dos congressistas do Partido Democrata que visitaram dois centros de detenção no estado do Texas, na segunda-feira.

No relatório, os investigadores do Gabinete do Inspector-geral do Departamento de Segurança Interna publicaram fotografias de instalações sobrelotadas na região do Vale do Rio Grande, onde há crianças sem acesso a banho e refeições quentes.

Esta investigação interna é conhecida ao fim de semanas de críticas e denúncias feitas por congressistas do Partido Democrata, como Alexandria Ocasio-Cortez ou o candidato presidencial Joaquin Castro, mas também por advogados, grupos de defesa dos direitos humanos e outros candidatos nas eleições primárias do Partido Democrata.

Numa das celas para crianças no centro de detenção em Clint, no condado de El Paso, “há uma sanita sem privacidade nenhuma, no meio da sala”, contou à BBC um advogado que visitou as instalações nos últimos dias. E, na semana passada, o ex-congressista Beto O’Rourke, do Partido Democrata, disse que as condições de detenção que testemunhou “vão abalar a consciência do país”.

Mas o relatório conhecido esta semana é o primeiro feito por funcionários do governo norte-americano, e parece confirmar as queixas dos adversários políticos do Presidente Trump e dos grupos de defesa dos direitos humanos. A investigação foi feita em Junho, durante visitas a cinco instalações no sector do Vale do Rio Grande, onde se regista o maior número de detenções de imigrantes.

De acordo com os investigadores, alguns detidos tentaram entupir sanitas para serem retirados das celas, outros recusaram-se a regressar e tentam escapar, e os responsáveis pelos centros de detenção chamaram equipas das forças especiais para indicarem aos detidos que estavam preparados para resolver a situação por meios violentos.

Os imigrantes detidos bateram nas janelas das celas e gritaram quando os investigadores chegaram às instalações. Muitos adultos estavam detidos há um mês sem tomar banho, e uma das fotografias publicadas no relatório mostra uma cela, construída para 41 pessoas, onde estavam 88 homens – um deles pediu ajuda numa mensagem escrita num pedaço de cartão e disse que estava detido há 40 dias.

O Gabinete do Inspector-Geral recomendou à agência de segurança na fronteira que acelere a transferência dos adultos que tentaram entrar nos EUA sozinhos para a custódia do ICE (Immigration and Customs Enforcement, a agência que faz cumprir as leis de imigração no país e que é responsável pelas detenções de longa duração).

Os centros de detenção ultrapassaram há muito a sua capacidade, ao fim de um ano de novos máximos no número de pessoas que tentam entrar no país – de forma legal, nos poucos pontos de entrada oficiais, ou de formal ilegal. Esse aumento deve-se, sobretudo, à chegada de cada vez mais famílias de países da América Central, o que torna ainda mais complicada a gestão das condições nesses centros, a maioria construída há décadas para receber homens adultos e sem família.

O número de detenções desceu nas últimas semanas, desde que o México enviou milhares de polícias armados para a fronteira como parte de um acordo com a Casa Branca para escapar ao aumento de taxas alfandegárias sobre produtos mexicanos. Mas a situação é de tal modo caótica que os resultados dessa melhoria ainda não são visíveis.

Durante a visita de um grupo de congressistas hispânicos do Partido Democrata, na segunda-feira, o congressista Joaquin Castro – que é também candidato nas eleições primárias do seu partido – conseguiu levar um telemóvel para o interior das instalações em El Paso, apesar de os agentes terem confiscado os aparelhos à entrada.

Castro partilhou depois vídeos e fotografias no Twitter, onde se vêem celas apinhadas de mulheres detidas na fronteira. Algumas dizem que estão detidas há 50 dias, separadas dos seus filhos, e que não tomavam banho há duas semanas.

Na terça-feira, uma juíza federal de Seattle travou mais uma política da Administração Trump, criada para manter milhares de requerentes de asilo em detenção até que os seus casos sejam decididos – o que poderia demorar anos porque os poucos juízes de imigração têm centenas de milhares de processos em espera.

Dando provimento a uma queixa de várias associações de defesa dos direitos dos imigrantes, a juíza Marsha Pechman decidiu que a lei norte-americana dá a todos os requerentes de asilo o direito a uma audição, e que essas audições devem decorrer até sete dias após a detenção – o que pode levar à libertação dos requerentes até que haja uma decisão final, já que é o Departamento de Segurança Interna que tem de provar porque é que um requerente de asilo não deve ser posto em liberdade com a condição de se apresentar num tribunal.