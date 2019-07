Chuvas torrenciais obrigam à retirada de 800 mil pessoas no sudoeste do Japão

As autoridades japonesas ordenaram nesta quarta-feira a retirada de 800 mil pessoas de três cidades da região de Kagoshima​, devido às fortes chuvas que atingiram o sudoeste do Japão nos últimos dias e que se intensificaram nas últimas horas.

A cidade de Kagoshima está localizada na principal ilha do sul do Japão, Kyuski, onde já caíram 1000 milímetros de chuva por metro quadrado desde sexta-feira e se prevê que possam cair mais 350 milímetros de chuva por metro quadrado até ao final da manhã de quinta-feira.

As autoridades nipónicas temem que as chuvas causem deslizamentos de terra na região, pelo que ordenaram a retirada de cerca de 800 mil pessoas a partir das 9h35 (1h35 em Lisboa). Face às previsões da agência meteorológica nipónica, foram emitidos avisos de evacuação para mais oito cidades em Kagoshima e na vizinha Miyazaki, aconselhando mais 310 mil pessoas a sair de suas casas, de acordo com o Japan Times.

Este aviso é semelhante ao que foi emitido em Julho do ano passado, quando as regiões do Oeste do Japão se viram a braços com chuvas torrenciais que mataram mais de 200 pessoas nas regiões de Hiroshima, Okayama e Ehime

“Comparada com a chuva do ano passado, a chuva deste ano será de curto prazo. Há a possibilidade de que as chuvas impeçam a retirada de algumas pessoas”, disse à agência de notícias Efe a responsável pela previsão da agência meteorológica do Japão, Ryota Kurora.

“Por favor, tomem medidas para proteger as vossas vidas”, disse o primeiro-ministro Shinzo Abe citado pelo Japan Times, que também exortou os seus ministros a responder atempadamente a possíveis desastres, ao contrário do que aconteceu no ano passado.

As previsões disponíveis apontam para chuva em todo o arquipélago japonês até sábado, sendo que pode também chegar ao Este do país.