Caetano Veloso em Lisboa para inaugurar casa do Mídia Ninja

A casa comunitária portuguesa do site independente de notícias brasileiro Mídia Ninja vai ser inaugurada este sábado com um debate, pelas 18h, entre o músico Caetano Veloso e o ex-deputado federal Jean Wyllis, que abdicou do seu lugar no Congresso do Brasil por temer pela sua vida.

A conversa entre o músico e o político e activista de causas LGBTI será gravado ao vivo para ser difundido pelo site e custa cinco euros a quem queira assistir.

O músico brasileiro é um habitual colaborador do site de informação brasileiro, tendo conduzido várias entrevistas, a mais recente ao sociólogo português Boaventura de Sousa Santos.

A casa vai funcionar em colaboração com o restaurante Todo Mundo, na Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, e pretende, através de uma programação de debates, encontros, espectáculos, oficinas e festas ao longo do Verão, denunciar a perda de direitos no Brasil.

O Mídia Ninja lança-se, assim, para fora das fronteiras do Brasil com o fim de “denunciar os retrocessos na democracia brasileira e latino americana”, ligando-se “com activistas, lutas e as mais diversas formas de resistência pelo mundo”, como explicam em comunicado.

Antes mesmo da inauguração, já esta quinta-feira, também às 18h, será exibido o documentário de Petra Costa “Democracia em Vertigem”, seguido de um debate entre a realizadora e o mesmo Caetano Veloso.

O filme de Costa é uma reflexão documental sobre a ascensão e queda de dois presidentes brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.