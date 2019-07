As duas Europas e a atracção fatal do PPE

1. Resultado do indispensável consenso entre diferentes famílias politicas, regiões ou dimensões, qualquer decisão europeia é sempre uma segunda ou uma terceira escolha. Foi este o segredo do seu funcionamento, que permitiu ao longo de décadas que o interesse comum fosse definido sem que ninguém se sentisse excluído. Hoje, a realidade europeia começa a afastar-se deste modelo, por múltiplas razões. Em primeiro lugar, a sua expansão até à dimensão do continente, estrategicamente inevitável, aumentou drasticamente a sua diversidade. A crise existencial que a União atravessa na sequência da crise da zona euro acrescentou a esta realidade a emergência de novas forças políticas nacionalistas e soberanistas, que põem em causa os seus valores fundamentais, alterando as regras do jogo democrático. O enfraquecimento dos partidos de centro-esquerda e de centro-direita é o espelho desta nova realidade politica.

