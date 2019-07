Em Monção, há Alvarinho, Alvarinho e Alvarinho

Três dias de vinho Alvarinho, gastronomia local e regional e muita música – é assim que, de 5 a 7 de Julho, a Feira do Alvarinho de Monção se apresenta. Destinada à promoção do produto vínico da região, a Feira do Alvarinho vai localizar-se numa tenda gigante com 31 produtores, um palco e uma área DJ. No exterior, haverá espaço para tasquinhas, artesanato e restaurantes.

Para além disso, haverá ainda dois locais de venda de copos, uma área de informação, uma cafetaria, um posto médico, um espaço infantil e o Espaço “Harmonias”, onde decorrerá a harmonização de diferentes tipos de Alvarinho, acompanhados de pratos tradicionais.

Com abertura marcada para as 10h30 de dia 5, as tardes da feira serão preenchidas com grupos de folclore e concertinas do concelho, e as noites contam com animação de rua e, mais tarde, com música. O palco secundário, junto à área de restauração, vai ter música ao vivo às horas de almoço e jantar. Em parceria com a Rádio Comercial, o programa “Já se faz tarde” será transmitido em directo às 17h de dia 5 e, no dia 7, a fechar o programa da feira, terá lugar um sunset com o DJ Nuno Luz, às 18h.

Foto Adriano Miranda

Com o intuito de se tornar num “ecoevento de referência nacional”, como afirma a organização em comunicado, a Feira do Alvarinho assume a gestão dos resíduos durante os três dias do certame. “Será implementada a recolha selectiva das embalagens de cartão, plástico, metal e vidro, sendo distribuídos diversos ecopontos em locais estratégicos do recinto”, lê-se. Os resíduos recicláveis vão ser convertidos em dinheiro que reverte a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção.

No âmbito da promoção das empresas produtoras do vinho Alvarinho, algumas delas optam pelo lançamento de novos produtos durante a feira. Será o caso do “Vale dos Ares em Borras Finas”, “Rebouça Grande Escolha 2019”, “Alvarinho Quinta das Pereirinhas – Reserva da Família” e “Alvarinho Private”.

A Terra de Deu-la-Deu Martins – nome com que Monção ficou conhecida depois de Deu-la-Deu, personagem lendária e imortal, ter salvo o território da invasão vizinha – espera, assim, milhares de pessoas de diferentes áreas geográficas de Portugal e Espanha, à semelhança do ano anterior.