Emirates chega ao Porto com olhos postos na Galiza

Saiu do Dubai às 9h15 locais, e, oito horas de voo depois, aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro o primeiro voo operado pela Emirates, a companhia estatal dos Emirados Árabes Unidos. O EK197 vai ser operado com um Boeing 777-200 quatro vezes por semana (terças, quintas, sábados e domingos) e aquilo que Thierry Aucoc, vice-presidente de operações na Emirates, com responsabilidades na Europa e na Rússia, mais deseja é que tudo se repita como aconteceu esta terça feira: “Um voo a horas, sem problemas, e com lotação de 100%”, disse ao PÚBLICO.

