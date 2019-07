Deputados apertam o cerco a Joe Berardo

Quase dois meses depois de ter estado presente na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos, Joe Berardo ainda é o centro da atenção dos deputados. No início desta semana chegaram algumas actas da Associação Colecção Berardo (ACB) que, de acordo com a deputada do BE Mariana Mortágua, mostram as manobras de bastidores de Berardo para evitar que os bancos possam ficar com as obras de arte. Num outro plano, a comissão de inquérito vai fazer queixa na justiça contra a ACB por esta não entregar toda a documentação pedida.

