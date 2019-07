Banco de Portugal está contra decisão da CGD de reter juros

O Banco de Portugal (BdP) já fez saber à Caixa Geral de Depósitos a sua oposição relativamente ao não pagamento de juros nas contas de depósito, quando o valor ficar abaixo de um euro. Em resposta aos jornalistas que o questionaram sobre a matéria, o supervisor não revela o que comunicou à Caixa, mas o PÚBLICO sabe que a entidade liderada por Carlos Costa está contra a decisão.

O Banco de Portugal tem ainda expectativa de que a instituição liderada por Paulo Macedo volte atrás na decisão, que penaliza particularmente os pequenos depositantes, como noticiou o PÚBLICO esta segunda-feira.

“O Banco de Portugal já transmitiu à Caixa Geral de Depósitos a sua posição relativamente à política de pagamento de juros de depósitos a prazo recentemente anunciada por esta instituição de crédito”, responde o BdP, sem dar mais detalhes sobre o que foi transmitido.

A decisão de reter os juros abaixo de um euro ilíquido, já foi comunicada aos clientes, para entrar em vigor a 1 de Agosto, levou o Bloco de Esquerda a pedir esclarecimentos ao Governo. A associação de defesa do consumidor Deco também já se manifestou contra a decisão “imoral” da CGD, que tem vindo a tomar um conjunto de medidas que penalizam os reformados e pequenos aforradores.

A CGD ainda não esclareceu se vai acatar o desagrado do regulador em relação a uma medida que é inédita no sector bancário nacional. Actualmente, pelo menos um banco, o BPI, já não paga juros em determinados depósitos a prazo, independentemente do valor. O que é diferente da decisão da Caixa de reter juros, quando ficam abaixo de determinado valor, o que prejudica os pequenos montantes depositados na instituição.

Em simultâneo com a decisão de retenção de juros, o banco público, que em 2018 apresentou lucros consolidados recorde de quase 500 milhões de euros, reduziu, em 70%, os juros de alguns depósitos. A decisão abrange os depósitos de taxa fixa Caixapoupança Reformado, Caixapoupança Emigrante e Caixapoupança Superior. E também as contas Caixapoupança Mais Reformado, Poupança Caixa Empreender e Caixapoupança Condomínio, ainda activas. Nestes depósitos, os juros, pagos semestralmente, passam de 0,05% para 0,015%. Ou seja, já estavam perto de zero, mas a partir de 1 de Agosto aproximam-se ainda mais desse patamar.