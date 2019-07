Raúl de Tomás assina pelo Benfica até 2024

Raúl de Tomás assinou, esta quarta-feira, contrato com o Benfica até 2024. O avançado espanhol de 24 anos será o substituto directo de João Félix que foi também oficializado como reforço do Atlético de Madrid. Em comunicado à CMVM, as “águias” confirmam que pagaram 20 milhões pelo passe do atleta que fica blindado com uma cláusula de cem milhões de euros.

Aos órgãos de comunicação dos “encarnados”, Raúl de Tomás mostrou-se feliz com a transferência, dizendo que chegou ao melhor clube de Portugal: “Estou num clube grandíssimo, o melhor de Portugal. Estou com muita vontade de começar. Venho para marcar golos, é o meu trabalho, é o que gosto de fazer desde pequeninho.”

Raúl de Tomás fez todo o processo de formação no Real Madrid, não conseguindo, porém, uma oportunidade na formação “merengue”. Foi emprestado por várias vezes a equipas da segunda divisão, destacando-se, em 2017-18, ao serviço do Rayo Vallecano, onde assinou 24 golos em 32 jogos. Esta época, no mesmo clube, já na I Divisão, voltou a ser importante, com 14 golos em 34 partidas.