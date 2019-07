Opelka “sobrevoou” Wawrinka em Wimbledon

Já era conhecido o forte serviço de Reilly Opelka, disparado do alto dos seus 2,11 metros de altura. O que ainda não se sabia era o segredo do norte-americano de 21 anos para se impor ao fim de três horas e cinco sets a um veterano como Stan Wawrinka, na segunda ronda de Wimbledon. Mas Opelka confessou que, para manter a energia e o nível de açúcar no sangue, bebe Red Bull, a tal bebida energética que (passe a publicidade) dá asas, o que explica muito do que se passou no court n.º2.

Além dos habituais ases, 23 – com alguns a ultrapassar os 220 km/h –, Opelka somou outros 36 winners e ganhou 43 dos 72 pontos em que veio à rede. Mas foi na combatividade que o campeão júnior de Wimbledon, em 2015, fez a diferença, pois salvou 10 break-points, o último a 6-6 do set decisivo.

“Ele começou a sentir-se confortável a fazer boas respostas. Tive que fazer muitos ajustamentos. A minha cabeça não parou de pensar, especialmente, após perder o terceiro set”, afirmou Opelka (63.º ATP), após vencer Wawrinka (19.º), por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 e 8-6.

O suíço já triunfou em três das quatro provas do Grand Slam (Open da Austrália, em 2014, Roland Garros, no ano seguinte e Open dos EUA, em 2016) mas nunca passou dos quartos-de-final em Wimbledon. E Wawrinka ainda está a recuperar totalmente a movimentação e flexibilidade no joelho direito, o qual foi sujeito a duas operações, em 2017 e no ano seguinte.

Após a primeira vitória em cinco sets na carreira, Opelka vai encontrar outro grande servidor: Milos Raonic (17.º). O canadiano assinou 32 ases para ultrapassar Robin Haase (76.º), por 7-6 (7/1), 7-5 e 7-6 (7/4).

Outro canadiano, Felix Auger-Aliassime, de 18 anos, somou a segunda vitória em Grand Slams. Mas o segundo melhor jovem do ranking, onde figura no 21.º lugar, terá um duro teste pela frente pois defronta o campeão em título, Novak Djokovic.

No torneio feminino, Karolina Pliskova, a grande favorita da metade inferior do quadro, venceu sem dificuldades a campeã olímpica Monica Puig, por 6-0, 6-4. Para a terceira ronda, avançaram igualmente Simona Halep, Victoria Azarenka, Elina Svitolina e… Coco Gauff. A norte-americana de 15 anos e 313.ª mundial deu seguimento à eliminação de Venus Williams derrotando Magdalena Rybarikova (139.ª), com um duplo 6-3, garantindo e entrada no top-200.

Nesta quinta-feira, no segundo encontro do court 12, João Sousa disputa a segunda ronda com Marin Cilic, o croata que ocupa o 18.º posto e venceu todos os nove sets disputados nos quatro duelos com o número um português.