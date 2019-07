EuroAmerica Padel Cup arranca nesta quinta-feira no Estoril

A primeira edição da EuroAmerica Padel começa nesta quinta-feira a ser disputada no Clube de Ténis do Estoril, em Cascais, e até ao próximo sábado estarão em confronto 14 jogadores de nove países que vão representar a Europa e um igual números de atletas de sete nações da América. A competição passará a disputar-se a cada dois anos, não coincidindo com o Campeonato do Mundo.

Do lado português estarão a representar a selecção da Europa três dos melhores jogadores nacionais (Miguel Oliveira, Vasco Pascoal e Ricardo Martins), mas a edição inaugural da EuroAmerica Padel, organizada pela Federação Portuguesa de Padel (FPP), ficará marcada pela ausência dos grandes nomes do padel mundial.

Entre os convocados para a competição, nota-se a ausência das principais figuras da modalidade em Espanha, na Argentina ou no Brasil, os países actualmente mais fortes no padel e que têm os seus melhores atletas nos lugares de topo do World Padel Tour.

Assim, ao contrário de Portugal que se fará representar por Miguel Oliveira, Vasco Pascoal e Ricardo Martins, três dos quatro melhores jogadores portugueses no ranking da WPT, pela Espanha estará no Estoril Jaime Bergareche e Marcelo Perez, atletas que já deixaram de competir no circuito profissional, e Jacobo Blanco, número 224 do WPT.

Na equipa da Europa, que terá como seleccionador Guillermo “Willy” Lahoz, um dos melhores jogadores espanhóis de todos os tempos, os mais cotados para além do trio de portugueses serão o sueco Carl Knutsson ou o holandês Uriel Maarsen.

A comandar a selecção da América estará o argentino Alejandro Lasaigues, ex-número 1 mundial, que também não terá na sua equipa os melhores da actualidade. Entre os 14 eleitos por “El Marciano” estão os brasileiros Stefano Flores (nº 172 do WPT) e Julio Julianoti (n.º 179), ou o argentino Federico Chiostri (n.º 173).

O programa do EuroAmerica Padel arranca nesta quinta-feira às 15h00 com a realização dos seis primeiros encontros da competição. Na sexta-feira, os jogos têm inicio às 13h00, destacando-se o duelo de exibição às 17h30 entre os dois seleccionadores, sendo que Alejandro Lasaigues emparceira com Mariano Lasaigues, enquanto Willy Lahoz joga ao lado de Oscar Not. No Sábado, o último dia, haverá uma exibição de padel adaptado às 11h00 e a competição começa às 12h00. A cerimónia de encerramento está prevista para as 21h00.

Miguel Oliveira, 67.º classificado e melhor português no ranking da WPT, considera a competição “uma ideia inovadora” e espera que no futuro a EuroAmerica Padel Cup “tome a dimensão que lhe é devida”.

“Estou feliz por representar a Europa nesta primeira edição. Será bom jogar com excelentes jogadores de padel de todo o Mundo que tanto deram ou têm dado ao nosso desporto. Estou entusiasmado que seja no Estoril, pois vivo perto”, acrescentou o padelista de Oeiras.

Já Vasco Pascoal, que se sagrou campeão nacional em 2018 ao lado de Miguel Oliveira, afirmou ser “um prazer enorme ter sido seleccionado para representar a Europa”, enquanto Ricardo Martins destacou “a particularidade de jogadores do mesmo país não poderem jogar como duplas”. “Iremos jogar com parceiros com ideias diferentes dos portugueses e jogaremos contra jogadores do continente americano com formas de jogar distintas”, concluiu o número 185 do WPT.

Convocados Europa: Kristopher Sotiriu (Áustria), Jeremy Gala (Bélgica), Pablo Andrés (Alemanha), Fabian Schmidt (Alemanha), Milan Terkovics (Hungria), Uriel Maarsen (Holanda), Miguel Oliveira (Portugal), Vasco Pascoal (Portugal), Ricardo Martins (Portugal), Roby Gatikker (Suíça), Jaime Bergareche (Espanha), Marcelo Perez (Espanha), Jacobo Blanco (Espanha), Carl Knutsson (Suécia). América: Julio Julianoti (Brasil), Matheus Simonato (Brasil), Stefano Flores (Brasil), Francisco Riverol (Estados Unidos), Santiago Valentín Mota (República Dominicana), Maximiliano Montaño (México), Emilio Trejo (México),

Jose Angel Montoya (México), Yain Melgratti (Argentina),

Federico Chiostri (Argentina), Pablo Egea (Argentina), Carlos Zahri (Chile), Samuel Miltos (Paraguai) e Diego Gonzalez (Paraguai).