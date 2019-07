Bruno de Carvalho ouvido na fase de instrução do caso do ataque à academia

Bruno de Carvalho foi aplaudido por cerca de dez pessoas à chegada ao tribunal onde nesta quarta-feira vai responder no caso dos ataques à Academia de Alcochete.

A defesa do ex-presidente “leonino” chamou quatro testemunhas, entre elas Carlos Vieira, antigo vice-presidente do clube para a área financeira, e José Ribeiro, antigo assessor do clube.

Bruno de Carvalho é acusado pelo Ministério Público de ser autor moral do ataque de 15 de Maio de 2018, de que resultaram agressões a jogadores da equipa principal de futebol e elementos da equipa técnica. O antigo presidente do Sporting está acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.

O processo do ataque à Academia do Sporting CP em Alcochete pertence ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, esta fase instrutória vai decorrer na nova sala do edifício A do Campus da Justiça, no Parque das Nações, com a presença de jornalistas.

Em prisão preventiva continuam 36 dos 44 arguidos no processo, incluindo o líder da claque Juventude Leonina (Juve Leo), Nuno Vieira Mendes, conhecido como “Mustafá”, que viu a 6 de Junho o Supremo Tribunal de Justiça negar-lhe uma providência de habeas corpus (pedido de libertação imediata) e o ex-oficial de ligação aos adeptos Bruno Jacinto.

Esta terça-feira foram ouvidos os arguidos Hugo Ribeiro. Celso Cordeiro, Sérgio Santos e Elton Camará, numa sessão que começou com seis horas de atraso, devido a um engano dos serviços prisionais que transportaram os detidos para o Montijo e não para Lisboa.

Destaque para os depoimentos de Sérgio Santos e Elton Camará. Ambos assumiram ter estado na Academia, mas o primeiro alegou ter sido “o penúltimo a entrar”, quando “já os outros tinham feito as asneiras todas”, enquanto o segundo revelou ser amigo de William Carvalho e afirmou que o ex-jogador do Sporting e Jorge Jesus lhe pediram ajuda.