Benfica e Atlético confirmam João Félix em Madrid

João Félix já é, oficialmente, jogador do Atlético de Madrid. Os “colchoneros” e o Benfica confirmaram ambos a transferência do atleta. A saída do jogador de 19 anos custará ao clube espanhol 126 milhões de euros, seis milhões acima do valor da cláusula de rescisão assinada com as “águias", tornando-se na transferência mais cara da história do futebol português e do Atlético de Madrid.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou, nesta quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que chegou a acordo com o Club Atlético de Madrid, SAD para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix pelo montante de 126 milhões de euros”, diz uma nota do clube.

Na informação prestada à CMVM, “o Benfica explica que o Atlético de Madrid “pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efectuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de 6 milhões de euros”, detalhando ainda que, “desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador”.

“Os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 12 milhões de euros e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado”, termina o documento.

A maior transferência do campeonato português

Este valor torna João Félix na maior transferência da história do campeonato português, ultrapassando valor de transferências como Hulk, James Rodríguez, Ederson, João Mário e Éder Militão.

Durante as últimas semanas, muito se falou no universo futebolístico acerca da transferência de João Félix. À medida que a imprensa ibérica dava como certa a mudança milionária, o programa televisivo espanhol da Mega TV, El Chiringuito de Jugones, encontrou o jovem jogador com o empresário português Jorge Mendes, em Madrid. O momento estaria a confirmar todas as notícias avançadas, mas o agente apenas respondeu para as câmaras que “estava num jantar entre amigos”.

Foto João Félix agarra na taça do Campeonato conquistada pelo Benfica na época 2018/2019 JOSÉ SENA GOULÃO

O negócio termina assim a corrida de outros clubes europeus ao futuro do avançado português. A imprensa desportiva nacional e internacional chegou a avançar nas últimas semanas que o Manchester City, de Inglaterra, também estava disposto a pagar a cláusula de rescisão. Outros clubes europeus como Manchester United, Barcelona e Real Madrid também estavam atentos à situação do jovem jogador.

João Félix foi uma das figuras da reconquista do campeonato nacional pelo Benfica. Erguendo a camisola número 79 dos “encarnados” em 43 aparições na última temporada, Félix marcou 20 golos. Pela selecção nacional conquistou a primeira Liga das Nações.

A transferência para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros irá representar a entrega de 1% do valor ao FC Porto. Os “dragões” irão beneficiar dos direitos de formação do jogador que passou pelas escolas portistas durante quatro temporadas (0,25% por cada época), depois dos 12 anos de idade. Os direitos de formação são obrigatoriamente taxados pela UEFA.

A entrada de João Félix servirá para colmatar a saída de Antoine Griezmann no ataque do Atlético de Madrid. O francês vai-se mudar para o Barcelona, confirmou na quarta-feira o CEO do Atlético de Madrid, Gil Marin. Os “colchoneros” terminaram a última Liga espanhola em segundo lugar. com Francisco Correia