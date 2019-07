Herrera vai assinar a custo zero com o Atlético de Madrid

Hector Herrera será jogador do Atlético de Madrid, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol em comunicado. O médio mexicano vai assinar contrato na quinta-feira depois de se ter despedido publicamente do FC Porto na terça-feira, através das redes sociais, depois de o seu vínculo com os “dragões” ter expirado a 30 de Junho.

Herrera, de 29 anos, assinará com o Atlético de Madrid para as próximas três temporadas. Os “colchoneros” descrevem o mexicano como um jogador “com uma grande trajectória e experiência no futebol europeu”, “forte, hábil e com qualidade”. Felipe, outro ex-FC Porto, também reforçou o Atlético.

Antes de anunciar Herrera, o Atlético de Madrid anunciou a saída de Rodrigo Hernandéz, mais conhecido por Rodri. O médio espanhol formado no clube da capital espanhola deixou os “colchoneros” porque o Manchester City contratou o jogador pelo valor da cláusula de rescisão: 70 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O clube espanhol tem realizado várias transacções com nomes portugueses envolvidos. Luciano Vietto reforçou o Sporting, Gelson Martins foi vendido pelo Atlético ao Mónaco e a contratação de João Félix ao Benfica, por 120 milhões de euros, está iminente.

Os “colchoneros" também contrataram Marcos Llorente ao Real Madrid por 30 milhões de euros, adquiriram o defesa esquerdo brasileiro Renan Lodi e vão ver partir Antoine Griezmann para o Barcelona.

No FC Porto, para além de Felipe, Herrera e Hernâni já confirmaram a sua saída do plantel. Os portistas já têm Saravia enquanto Zé Luís e Luis Díaz podem vir a ser anunciados como reforços.