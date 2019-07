Atlético de Madrid anuncia a contratação de Felipe ao FC Porto

O defesa brasileiro Felipe Monteiro foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Atlético de Madrid. Os espanhóis pagaram 20 milhões de euros pela transferência do jogador proveniente do FC Porto, já selada no dia 28 de Maio. O emblema “colchonero" revela que o futebolista chega esta quarta-feira a Madrid e amanhã assinará um contrato válido para as próximas três temporadas.

Em comunicado, o Atlético de Madrid descreve Felipe como um central “polivalente, com experiência e dotes de liderança e também “rápido, bom no corte, boa visão de jogo e na saída de bola”.

O brasileiro chegou ao FC Porto em 2016, onde conquistou um campeonato e uma Supertaça. Antes, no Corinthians, foi campeão brasileiro e do Mundial de clubes. Felipe já se tinha despedido dos “dragões" antes da transferência ser oficializado.

O clube espanhol tem realizado várias transacções com nomes portugueses envolvidos. Luciano Vietto reforçou o Sporting, Gelson Martins foi vendido pelo Atlético ao Mónaco e a contratação de João Félix ao Benfica, por 120 milhões de euros, está iminente.

Os “colchoneros" também contrataram Marcos Llorente ao Real Madrid por 30 milhões de euros, adquiriram o defesa esquerdo brasileiro Renan Lodi e vão ver partir Antoine Griezmann para o Barcelona.

No FC Porto, para além de Felipe, Herrera e Hernâni já confirmaram a sua saída do plantel. Os portistas já têm Saravia e Zé Luís como reforços.