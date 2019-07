A Vida no Campo, de Joel Neto, vence Grande Prémio de Literatura Biográfica

O livro A Vida no Campo, de Joel Neto, venceu o Grande Prémio de Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores (APE).

“O júri constituído por Artur Anselmo, Cândido Oliveira Martins e Paula Mendes Coelho deliberou, por unanimidade, atribuir este galardão, bienal, ao escritor Joel Neto”, revelou esta quarta-feira a direcção da APE, em comunicado.

A obra, editada em 2016 pela Marcador, foi escolhida entre 51 títulos admitidos a concurso de escritores portugueses, publicados em primeira edição, entre 2016 e 2018, nos domínios da biografia e autobiografia, de memórias e diários.

A Vida no Campo é um relato do autor sobre a sua mudança para o campo, mais concretamente para o lugar de Dois Caminhos, na freguesia da Terra Chã, ilha Terceira, nos Açores, e a experiência de vida que daí resultou – e que foi já levada aos palcos do teatro numa encenação de Luísa Pinto, estreada em Março do corrente ano, em Famalicão.

Ao fim de 20 anos em Lisboa, o escritor decidiu regressar às suas origens açorianas, na companhia da mulher, a tradutora Catarina Ferreira de Almeida, com o objectivo de ali ficar por alguns anos em busca do ambiente de que necessitava para a produção de um romance. Terminado o prazo para o regresso à grande cidade, as opções eram encontrar forma de parar o tempo ou assumir que era ali que queria viver em definitivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Com a família canina formada, jardim e horta bem cuidados, paisagem estonteante e vizinhos amáveis à volta, Joel e Catarina sorriem agora com melancolia e leveza ao pensar em quão serenos serão os anos da maturidade no campo”, lê-se no resumo da obra.

Nascido em 1974, Joel Neto é romancista e colunista, autor de mais de uma dezena de livros, entre os quais Arquipélago, também dedicado aos Açores.

O prémio, no valor de cinco mil euros, tem o patrocínio exclusivo da Câmara Municipal de Castelo Branco e, nas suas cinco últimas edições, já galardoou Diário Quase Completo, de João Bigotte Chorão; Biografia de Eça de Queirós, de A. Campos Matos; Tempo Contado, de J. Rentes de Carvalho; Acta Est Fabula – Memórias I, de Eugénio Lisboa; e Diário da Abuxarda 2007-2014, de Marcello Duarte Mathias.