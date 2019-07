Como trazer a natureza para dentro de casa

Ter a natureza dentro de casa pode ser o sonho de qualquer pessoa e ser bem mais fácil de alcançar do que se pensa. As plantas de interior e arranjos florais são uma boa opção nesta tendência na decoração de espalhar o verde pela casa, já apelidada de Urban Jungle (floresta urbana), mas se é daqueles que não têm tempo para as mimar ou não querem ter muito trabalho, pode ficar-se pelos revestimentos naturais ou pelo papel de parede com motivos florais. E sem descurar as preocupações ambientais.

Continuar a ler