Lee Berger: “O humano é provavelmente o animal mais perigoso que já viveu neste planeta”

Entrevista

O paleoantropólogo norte-americano tem explorado as grutas da África do Sul e já descobriu lá uma nova espécie de australopiteco e de humano. É um dos convidados para a conferência, em Lisboa, que assinala os 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães e os 50 anos da chegada do homem à Lua