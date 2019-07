Pedro, banana e estrela de um jogo coreografado

My Friend Pedro não quer enganar ninguém. Do primeiro ao último minuto, a obra da DeadToast Entertainment quer ser uma compilação de adrenalina e um exercício de ataques e golpes de arregalar os olhos. Este é um jogo que quer levar a arcada para a casa dos jogadores, removendo os momentos mais frouxos até apresentar apenas a fibra.

Têm pela frente uma obra de acção em que a personagem se desloca por níveis apresentados em duas dimensões falsas, com deslocamento horizontal. Sem pedir licença, há violência em praticamente todas as áreas visitadas: balas cravadas indiscriminadamente, cabeças de inimigos abatidos à espera do pontapé para tentar fazer mais uma vítima. Pode parecer um carrossel grotesco, mas a estética não o deixa chegar a tanto.

My Friend Pedro Produtora: DeadToast Entertainment Plataforma: Nintendo Switch, PC

Quem ler apenas o título do videojogo poderá ficar com a ideia de que o herói mascarado é conhecido como Pedro, mas esse é o nome da banana falante que acompanha o jogador. Apresenta-lhe o ténue arco narrativo, as diferentes personagens, as habilidades que vai desbloqueando, dá-lhe dicas. Funciona com um companheiro e (mau) conselheiro do herói mascarado.

Este absurdo é um presságio da narrativa ligeira, que é pouco mais do que uma desculpa para levar os jogadores a conhecer as diferentes secções, cada uma composta por vários níveis. A primeira parte serve como um caminho até à Internet (sim, há uma secção com esse nome), onde Ophelia, a ditadora daquele local, coloca inimigos no nosso caminho. O argumento é tão absurdo que reconhece isso mesmo: uma das secções leva-nos a percorrer esgotos porque, segundo Pedro, “a maioria dos jogos violentos tem uma secção nos esgotos”.

A trama de My Friend Pedro é uma piada que recompensa o jogador no final com uma revelação e um boss que tentam colocar tudo em questão. A revelação sobre quem é afinal o protagonista (que tem tempo para finalmente remover a máscara) e as suas relações familiares com outras personagens, ainda que algo surpreendente, não tem grande impacto, porque são personagens que nunca se afirmam pela profundidade. O confronto é mais previsível se estivermos atentos às várias pistas que vão sendo mencionadas, mas novamente aposta num cenário ridículo: fundo em tons alegres enquanto voamos numa morsa.

Positivo/Negativo Positivo Acção frenética em nome da espectacularidade Há uma sensibilidade para o ritmo e para o espectáculo que faz o jogador sentir que está a realizar combinações de movimentos impensáveis.

Positivo Jogabilidade polida e recompensadora A jogabilidade, por muito que seja pensada para a grandiosidade, não se esqueceu de se apresentar polida e com diferentes armas. Negativo Grafismo pouco impressionante Por muito que se entenda que o grafismo simples sirva para que a acção - mesmo com inúmeras ameaças no ecrã - nunca abrande, está longe de ser algo que vá ficar na memória.

Negativo Revela os trunfos demasiado cedo As novidades conquistam, porém, as grandes revelações são praticamente todas feitas no primeiro terço da aventura, o que deixa o jogador com uma excelente base, mas sem nada entusiasmante para descobrir depois.

Uma obra que descarta de forma tão descarada o aspecto narrativo tem que estar bastante confiante de que as restantes partes são boas. A jogabilidade é excelente. Não só os processos de base enquanto atirador são refinados, como há vários elementos que os complementam e que elevam então a passagem pelos níveis a uma descarga de adrenalina.

Além das várias armas, que vão desde pistolas a caçadeiras, passando por metralhadoras, há a coreografia que está presente nas quatro dezenas de níveis. Entradas em cena enquanto partimos janelas, “atropelar” inimigos com barris, andar de skate e atirar a prancha contra alguém que não imaginava fazer parte da nossa manobra – tudo foi pensado para ser um espectáculo, até mesmo a possibilidade de apontar a dois inimigos ao mesmo tempo quando temos duas armas nas mãos.

Ligado a tudo isto está a mecânica que permite colocar tudo em câmara lenta durante um período de tempo limitado. Graças à presença de um medidor no canto inferior esquerdo do ecrã, sabemos quando é que a habilidade se está a esgotar e precisa de ser recarregada. Jogar My Friend Pedro é sermos um herói em câmara lenta, quando o fervilhar e o estilo se implicam mutuamente.

É nestes momentos que o cérebro tem oportunidade de pensar o próximo ataque e, sobretudo, os ataques mais emblemáticos. Entre eles, pontapear as cabeças caídas e disparar contra frigideiras, matando os inimigos com as balas que fazem ricochete. Tudo isto resulta porque o nosso herói encapuzado consegue saltar em várias direcções e contorcer-se como se o jogo fosse uma peça no Bolshoi.

No final de cada nível, a prestação é avaliada. Levando em consideração parâmetros como a pontuação (há um multiplicador de pontos para incentivar que acumuluem mortes ininterruptamente), o tempo que demoram a terminar o segmento, quantas vezes morreram. Há vários graus de dificuldade para que ninguém seja impedido de ver os créditos finais.

Por muito boa que a jogabilidade seja, fica aquém na hora de apresentar novidades. As primeiras secções revelam aquilo que se pode fazer, com o resto a ser o jogador a divertir-se e a melhorar a sua performance. O problema é que, mesmo não tendo uma longevidade enorme, perto do final sente-se que falta algo novo para experimentar além de entrar numa sala e matar tudo o que mexa da forma mais criativa que conseguirmos.

Outra das sensações que fica é que há segmentos da jogabilidade que podiam ser mais prolongados. Por exemplo, há uma parte em que o herói conduz uma moto, abrindo fogo contra os inimigos numa via rápida. É uma lufada de ar fresco, mas é demasiado breve e sem direito a encore. A produtora estava tão focada no combate directo que falhou em ver o potencial em zonas de escape.

Em termos técnicos, estamos perante um design pensado para alimentar a jogabilidade. Há representações de locais com vários patamares que permitem as abordagens de armas em riste. Não esperem apontamentos detalhados nem texturas de alta fidelidade. A sonoplastia faz o que lhe compete, ou seja, chega-nos alicerçada por sintetizadores que dão o mote para o ritmo.

Em Autografia, de Miguel Gonçalves Mendes, Cesariny disse: “Não te vou dizer mais do que o que está lá escrito. É aquilo.” Este jogo não é mais do que aquilo coloca à nossa frente desde cedo: um excelente jogo de acção nos trechos de acção. O resto é secundário. Não é um jogo com uma jogabilidade puxada por outras partes, é uma obra onde a jogabilidade puxa e oblitera tudo o resto. Mais do que pensar em formas elaboradas de diversão, My Friend Pedro é o seu único autor, Victor Ågren, a propor o básico de uma maneira elaborada; My Friend Pedro é aquilo.