Arlindo Oliveira. “Haverá alguma vez Mentes Digitais com inteligência superior à humana?”

Esta semana, recuperamos um episódio do podcast Quarenta e Cinco Graus em que o convidado é Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico e autor do livro The Digital Mind, lançado em 2017 pela prestigiada MIT Press.

A conversa foi gravada em Novembro de 2017 por altura do lançamento da edição em português do livro - Mentes Digitais -, toca vários temas ligados ao futuro da Inteligência Artificial, ou, nas palavras do convidado, ao surgimento das “mentes digitais”. Ao usar esta palavra - “mente” - Arlindo Oliveira transporta deliberadamente a discussão da Inteligência Artificial actual para um futuro mais ou menos longínquo, em que poderemos ter Inteligência Artificial equivalente à humana.

A conversa passa tanto por questões técnicas como filosóficas, levantando questionamentos como o que é ser Humano e como pode vir a ser o convívio com estas “mentes digitais”.

Arlindo Oliveira é um dos maiores especialistas portugueses em Inteligência Artificial, numa posição privilegiada para prever o futuro neste campo, uma vez que junta interesse e formação académica em computação e neurologia.

Doutorou-se em Engenharia Electrotécnica e Ciências da Computação (EECS) pela Universidade da Califórnia em Berkeley, em 1994. Desde então, é Professor do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, onde tem desenvolvido trabalho no contexto de sistemas digitais, síntese lógica, algoritmia, aprendizagem automática e bioinformática.

