Como o Estado pode vir a pagar o medicamento para tratar Matilde

A família da bebé Matilde, diagnosticada com atrofia muscular espinhal (AME), anunciou esta terça-feira ter reunido os dois milhões de euros necessários para custear a aquisição do medicamento Zolgensma, cuja entrada na Europa ainda está a ser avaliada pela Agência Europeia do Medicamento. “Atingimos o objectivo do valor do medicamento, provavelmente teremos despesas adicionais. Estamos a aguardar respostas protocolares e que a saúde da Matilde melhore para podermos avançar com os próximos passos”, escreveram no Facebook os pais da bebé.

Continuar a ler