Médicos e farmacêuticos detidos em vários pontos do país

Mais de uma dezena de médicos e farmacêuticos foram detidos na manhã desta terça-feira, no âmbito da Operação Antídoto, uma megaoperação de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde, conduzida pela Polícia Judiciária, que está a realizar buscas de norte a sul, em residências e estabelecimentos.

Foram presos dez homens e duas mulheres: cinco médicos, um proprietário de uma farmácia e cinco outros indivíduos, com idades compreendidas entre os 40 e 79 anos de idade, suspeitos dos crimes de corrupção, burla qualificada, falsificação de documento e associação criminosa, de acordo com um comunicado da Polícia Judiciária.

No total, estes suspeitos terão lesado o Serviço Nacional de Saúde em “cerca de um milhão de euros”.

De acordo com a mesma fonte, foram usados vários esquemas para a burla, nomeadamente “emissão de receituário manual, utilizando as excepções existentes para a sua prescrição e que permitem a sua comparticipação em 100% pelo SNS, além de receitas desmaterializadas, de valores muito elevados e com inúmeras unidades prescritas”.

Para isso, foram criados cenários de prescrição de medicamentos “em desconformidade com a legislação aplicável” e que “admitem supor a aceitação de vantagens em moldes passíveis de responsabilidade criminal, estando o Estado Português lesado, por ter atribuído comparticipação de medicamentos de forma enganosa”, completa o mesmo documento.

A Operação Antídoto está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, depois de denúncias de entidades ligadas à saúde, como o Infarmed. Foram emitidos 30 mandados de busca e 11 mandados de detenção. Estão 110 elementos desta unidade no terreno, com “a colaboração de vários elementos dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e do Infarmed”.

