Capturado recluso que se evadiu do Hospital Egas Moniz

O recluso que fugiu no domingo à noite do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, foi capturado na tarde desta terça-feira pela PSP de Santarém, informou a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Segundo a DGRSP, a detenção pela PSP ocorreu na sequência da “articulação interinstitucional que a DGRSP desencadeou logo após a evasão”.

O recluso será agora conduzido ao “Hospital Prisional de São João de Deus em Caxias para avaliação clínica, seguindo-se os procedimentos legalmente previstos”, acrescenta a nota enviada pela Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)

O homem estava preso no Estabelecimento Prisional de Silves, no distrito de Faro, mas foi encaminhado para o Hospital Egas Moniz, onde estava internado, sob custódia da guarda prisional, desde 8 de Junho. De acordo com a DGRSP, o recluso aproveitou “uma deslocação aos sanitários para iludir a vigilância e sair por uma janela aí existente”.