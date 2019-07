Bebé Matilde já conseguiu dois milhões de euros para pagar “medicamento mais caro do mundo”

A bebé Matilde, que sofre de atrofia muscular espinhal na forma mais grave (tipo 1), conseguiu, nesta terça-feira, todo o dinheiro de que precisava para comprar o medicamento mais caro do mundo: Zolgensma, apenas disponível nos EUA, que custa quase dois milhões de euros.

“Atingimos o objectivo do valor do medicamento, provavelmente teremos despesas adicionais”, lê-se na mensagem publicada na página do Facebook Matilde, uma bebé especial. “Estamos aguardar respostas protocolares e que a saúde da Matilde melhore para podermos avançar com os próximos passos.”

Durante a manhã desta terça-feira, a bebé de apenas dois meses continuava internada nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a problemas respiratórios, mas pode ser transportada ainda esta terça-feira “para a enfermaria”, acrescenta a mesma nota.

A atrofia muscular espinhal na forma mais grave (tipo 1) é detectada sobretudo em bebés, causa perda de força, atrofia muscular e paralisia progressiva. A prazo deixa de ser possível comer ou respirar, sem ser de forma assistida.

Já há um medicamento para atrasar os efeitos da doença em Portugal – o Spinraza –, que começou a ser comercializado na Europa a partir do ano passado. O Zolgensma, medicamento que Matilde irá tomar, ainda espera a aprovação da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) para ser comercializado na Europa.

De acordo com a Novartis, gigante farmacêutica que comprou o laboratório de biotecnologia Avexis que desenvolveu o Zolgensma, o objectivo desta nova terapêutica é a cura, apesar de não se conhecerem os efeitos a longo prazo deste medicamento.

Um dos porta-vozes do laboratório que desenvolveu esta nova terapia genética disse ao PÚBLICO este domingo que o medicamento pode ser disponibilizado na Europa ainda “durante a segunda metade” deste ano.