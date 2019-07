Ausências por greve na saúde: Costa mais castigado que Passos em ano de eleições

A contestação na área da saúde não pára de aumentar e a partir desta terça-feira os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão enfrentar quatro dias de greve. Os dois primeiros com médicos e enfermeiros em paralisação e os restantes dois dias apenas com a contestação dos enfermeiros. Em causa estão as condições de trabalho e de carreira de ambas as profissões e a degradação do SNS.

