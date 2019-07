PSD promete redução da carga fiscal de 3700 milhões de euros

Uma redução da carga fiscal correspondente a menos 3700 milhões de euros de arrecadação de impostos no final da próxima legislatura é uma das receitas da estratégia económica que o PSD irá apresentar nas próximas eleições. O resultado, acredita o partido liderado por Rui Rio, será uma aceleração da economia, que permitirá também uma redução do peso da divida pública no PIB mais rápida do que a planeada pelo Governo, apesar do reforço do investimento público.

O quadro macroeconómico do PSD para os próximos quatro anos do PSD foi apresentado esta terça-feira e a ideia, disse Rui Rio, é definir a base da estratégia da política económica do Governo e qual o espaço de manobra que a economia dá para a aplicação de medidas.

E o espaço encontrado pelo PSD permite, aparentemente, pensar numa combinação de redução da carga fiscal, aumento do peso do investimento público no PIB e crescimento da despesa corrente acima da inflação, mas abaixo do PIB nominal, sem que o défice se agrave, antes pelo contrário. O PSD prevê a continuação de uma melhoria do saldo orçamental, até a um excedente de 1% do PIB em 2023 (o Governo prevê 0,9%), um equilíbrio do saldo estrutural e uma redução da dívida pública para um valor inferior a 100% ao fim de quatro anos.

Isto acontece fundamentalmente porque o PSD acredita que as suas políticas vão conduzir a um crescimento económico mais elevado do que o previsto pelo Governo: 2% logo em 2020 (contra os 1,9% do Governo), 2,2% em 2021 (contra 2% do Governo), 2,4% em 2022 (contra 2% do Governo) e 2,7% em 2023 (contra 2,1% do Governo).

A estratégia definida pelo PSD para garantir esta aceleração da economia é a de apostar nas políticas que conduzam a um reforço do investimento e das exportações, em vez de fazer do consumo privado o motor da economia, algo que os sociais-democratas acusam o actual Governo de ter feito.

E a redução da carga fiscal promete ser a medida mais emblemática desta estratégia. Embora assumindo que a receita com impostos e contribuições vai continuar a crescer em termos absolutos, o PSD promete que o peso dessas receitas no PIB vai passar de 34,9% em 2019 para 33,3% em 2023. Uma diminuição da carga fiscal que o PSD diz ser “equivalente a cortes de impostos de 3700 milhões de euros na legislatura”.

“Está aqui uma diferença enorme em relação ao PS. O primeiro-ministro já disse que se for reeleito jamais baixará a carga fiscal. Se o PSD ganhar as eleições a carga fiscal tem de baixar”, garantiu Rui Rio.

O líder do PSD não deu, na conferência de imprensa de apresentação do plano, informações sobre quais os impostos que pretende aliviar, deixando esses detalhes para uma nova apresentação que o partido irá realizar na próxima sexta-feira especificamente sobre as medidas de carácter fiscal. Na documentação apresentada, é possível notar que a redução do peso da receita fiscal no PIB acontece essencialmente nos impostos sobre os rendimentos (IRS e IRC, falando-se em concreto de medidas fiscais de incentivo à poupança dos particulares e das empresas).

Resumindo a estratégia apresentada, Rui Rio salientou que “a dívida pública tem de ir descendo todos os anos”, que o crescimento tem de ser conseguido “por via das exportações e do investimento” e que entre as prioridades irá estar “aumentar a competitividade das empresas e aumentar o investimento público”.

Ao traçar o seu quadro económico para os próximos quatro anos, o PSD utilizou como base as previsões do Conselho das Finanças Públicas, estimando depois o impacto das suas medidas em variáveis como o crescimento do PIB ou o défice público.