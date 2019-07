PSD ainda não percebeu o destino reservado aos críticos. Nem aos apoiantes

Depois de Rui Rio ter surpreendido o PSD com os primeiros seis cabeças de lista às legislativas, sobram mais incógnitas do que certezas no partido em torno dos nomes de destaque nas listas de candidatos. Nas próximas três semanas, as distritais ajustam os nomes propostos com a direcção nacional. Só quando as listas estiverem fechadas é que serão sujeitas a votação em conselho nacional do partido, que deverá acontecer no final deste mês. Nessa altura estará respondida a pergunta sobre se os críticos de Rio serão varridos da bancada parlamentar.

