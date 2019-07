Presidente moçambicano recebido por Marcelo com honras militares em Belém

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu nesta terça-feira o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, numa cerimónia com honras militares no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém.

Na cerimónia, onde estiveram presentes vários representantes dos governos português e moçambicano, foram ouvidos os hinos nacionais dos dois países e uma salva de 12 tiros foi lançada por uma fragata no Tejo, junto do Padrão dos Descobrimentos.

Dentro do Mosteiro dos Jerónimos, Nyusi depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.

Nyusi iniciou assim uma visita de Estado de quatro dias a Portugal, durante a qual decorrerá a IV Cimeira Portugal-Moçambique.

Após a cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, as comitivas dos dois países dirigiram-se para o Palácio de Belém.

Para hoje está ainda prevista uma visita à Assembleia da República, onde Nyusi será recebido pelo presidente do parlamento.

O primeiro dia de visita termina com um jantar oficial no Palácio da Ajuda.

Na quarta-feira, o Presidente moçambicano e o primeiro-ministro português, António Costa, intervêm na abertura do Fórum de Negócios Portugal/Moçambique, no hotel Intercontinental, em Lisboa, seguindo depois para o Palácio Foz, onde decorre a IV Cimeira Portugal-Moçambique, estando prevista a assinatura de vários acordos entre os dois países.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No âmbito da visita de Estado, Filipe Nyusi, que se faz acompanhar por uma delegação com vários ministros e alguns deputados, participa com o Presidente português no Fórum Euro-África, organizado pelo Conselho da Diáspora, em Cascais, “num painel dedicado ao tema da reconstrução, no contexto da catástrofe dos ciclones Idai e Kenneth”.

Na sexta-feira, último dia da visita de Estado, Filipe Nyusi é recebido na Câmara Municipal de Viseu, às 16h.

A III cimeira entre os dois países decorreu, em Maputo, em julho de 2018, sob o lema “Moçambique e Portugal: Construindo uma Parceria Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável”.