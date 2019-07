Portugal acompanha com empenho procura de paz duradoura em Moçambique

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou nesta terça-feira perante o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que Portugal acompanha com empenho a procura de uma paz duradoura em Moçambique, sob a sua liderança.

“Acompanhamos com empenho a preocupação de construção de uma paz duradoura e sustentada, sob a liderança de vossa excelência”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à comunicação social, no Palácio de Belém, em Lisboa, onde hoje recebeu Filipe Nyusi, no início da sua visita de Estado a Portugal.

Com o seu homólogo moçambicano ao seu lado, o Presidente português acrescentou: “Por isso, acompanhamos o processo eleitoral e a preocupação da construção de uma estabilidade política, económica e social na pátria irmã. Por isso, acompanhamos as decisões económicas a pensar no desenvolvimento, também ele sustentado, abrindo para a justiça social”.

Sobre as relações luso-moçambicanas, o chefe de Estado português defendeu que há que “reforçar os laços bilaterais, em todos os domínios” e, no plano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), insistiu que “a mobilidade das pessoas é muito importante”.

Marcelo Rebelo de Sousa falou também sobre os ciclones tropicais Idai e Keneth que recentemente atingiram Moçambique, referindo que motivaram solidariedade de “todo o Portugal”, incluindo as Forças Armadas, Protecção Civil, instituições de solidariedade social e empresas.

“E sabe da nossa disponibilidade para a tarefa da reconstrução”, realçou, dirigindo-se para Nyusi.