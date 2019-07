Os 103 anos de Olivia de Havilland

Nascida, em Tóquio, há 103 anos, Olivia de Havilland comemorou, em Paris, o seu aniversário no passado dia 1 de Julho, assegurando (orgulhosamente, diria) o seu nobre posto de membro mais velho ainda vivo da realeza da velha Hollywood. O seu outrora sedoso cabelo castanho e a sua pela de pêssego tão háptica em technicolor dão hoje lugar a um imaculado cabelo branco e a rugas repletas de histórias, mas os seus expressivos olhos castanhos, pairando entre a doçura e a picardia, ainda são os mesmos. Esses olhos que viram directamente o Hollywood esplendoroso dos anos 30 que hoje pouco mais é que uma memória colectiva sem memória.

De Havilland tem um lugar assegurado na história de Hollywood, não tivesse ela encarnado um papel de destaque no clássico dos clássicos, Gone with the Wind (1939). Aqui, deu vida à abnegada e virtuosa Melanie Hamilton, um papel que moldou fortemente a sua imagem de estrela: polida e educada. A actriz tem ainda a sorte e o mérito de constituir, ao pé do charmoso Errol Flynn, uma das duplas mais lendárias de Hollywood em filmes de aventuras como The Adventurous of Robin Hood (1938). Mas se estes filmes lhe garantem menção num vasto número de livros ou documentários sobre a era de ouro de Hollywood, a verdade é que de Havilland não desfruta de um lugar tão sobressaliente quanto actrizes suas contemporâneas como é o caso de Katharine Hepburn ou de Bette Davis. Embora injusto, isto encontra fácil justificação se atentarmos não só à sua pessoa mais discreta mas também ao facto de os seus filmes mais emblemáticos não a terem como protagonista.

Não obstante, não podemos esquecer que a actriz possui uma majestosa carreira com títulos bastante famosos como To Each His Own (1946) e a obra-prima absoluta do melodrama The Heiress (1949), ganhando merecidamente o Óscar de Melhor Actriz por ambos os filmes. De Havilland merece um lugar de maior destaque na cultura popular não só pela sua rica filmografia e talento, mas também pelo acto heróico de, em 1944, ter processado vitoriosamente a Warner Bros, o estúdio para o qual trabalhava.

“De Havilland não só processou a Warner, como saiu vitoriosa, tornou-se freelancer, interpretou aquilo que quis e ganhou dois Óscares. Este acontecimento histórico abalou definitivamente o studio system e de Havilland passou a ser grande fonte de admiração pela comunidade de actores em geral.”

Saturada de fazer de parceira romântica de Flynn, coisa que não lhe dava oportunidades de se desenvolver enquanto actriz, processou aquele estúdio e ganhou. No início da década de 40, começou a recusar os papéis que lhe eram impostos e, consequentemente, sofreu uma suspensão de seis meses. Embora fosse suposto o seu contrato de sete anos com a Warner estar cumprido depois desse tempo de suspensão, para incredulidade da actriz, esta foi informada de que ainda teria de trabalhar mais seis meses como uma forma de compensar o tempo da sua suspensão. Considerando isso injusto, a actriz informou-se sobre uma antiga lei do Código do Trabalho da Califórnia, segundo a qual “um contrato para prestar serviço pessoal [...] não pode ser aplicado contra o empregado além de sete anos após o início desse serviço”. Tendo essa lei como espada e escudo, de Havilland não só processou a Warner, como saiu vitoriosa, tornou-se freelancer, interpretou aquilo que quis e ganhou dois Óscares. Este acontecimento histórico abalou definitivamente o studio system e de Havilland passou a ser grande fonte de admiração pela comunidade de actores em geral.

Sem dúvida que, como Victoria Amador observou, de Havilland, ainda que dando vida à dócil Melanie, revelou-se mais ser como uma verdadeira Scarlett O’Hara. A verdade é que o vento nunca levará o seu carisma nem a sua beleza. Nem que amanhã já seja outro dia...