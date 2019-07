Taiwan: um terreno fértil para fake news que não quer ser cultivado pela China

Para o governo de Taiwan, não há debate possível sobre notícias falsas e campanhas de desinformação na ilha sem lembrar a morte trágica de Su Chii-Cherng. O antigo representante da ilha na cidade japonesa de Osaca suicidou-se em Setembro do ano passado, colapsando, segundo as autoridades, debaixo da pressão mediática gerada pelas críticas à forma ineficiente como lidou com os pedidos de ajuda dos turistas taiwaneses, após a passagem devastadora do tufão Jebi pelo Japão. “As fake news podem matar”, sentencia Ming-Chi Chen.

