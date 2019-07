Há acordo: Ursula Von der Leyen vai liderar Comissão Europeia, Lagarde fica com BCE

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, anunciou que os líderes dos Governos europeus, reunidos em cimeira europeia, já chegaram a acordo com os nomes da próxima liderança das instituições do Bloco.

Comissão Europeia: Ursula Von der Leyen (Alemanha)

Conselho Europeu: Charles Michel (Bélgica)

Alto Representante para a Política Externa: Josep Borrell (Espanha)

Vice-presidente da Comissão Europeia: Frans Timmermans

Vice-presidente da Comissão Europeia: Margrethe Vestager

Presidente Parlamento Europeu: Sergei Stanishev Bulgária S&D (meio mandato) e Manfred Weber Alemanha PPE

Banco Central Europeu: Christine Lagarde (França)