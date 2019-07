Trump receia ataques nos EUA após retirada do Afeganistão, a “Harvard dos terroristas”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a dizer que quer retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, mas salientou o receio de que essa retirada transforme o país numa base para o lançamento de ataques terroristas nos Estados Unidos.

Numa entrevista no canal Fox News, transmitida na segunda-feira, Trump disse que o problema de retirar o contingente de 9000 militares norte-americanos do Afeganistão é o facto de o país ser “um laboratório para terroristas”.

“Eu chamo-lhe a Harvard dos terroristas”, disse o Presidente norte-americano.

Na entrevista, Trump disse que os oficiais norte-americanos lhe disseram que seria melhor combater os terroristas no Afeganistão do que em casa.

“Um general disse-me que preferia combatê-los lá do que no nosso país. Temos sempre de pensar nisso”, disse o Presidente norte-americano, que durante a campanha eleitoral de 2016 prometeu retirar as tropas do Afeganistão e do Iraque.

Mesmo que os EUA sigam em frente com o plano de retirada das tropas, ficaria no país uma “forte presença de espionagem”, disse Trump.

A entrevista na Fox News foi gravada no fim-de-semana, antes de um ataque dos taliban islamistas em Cabul que matou seis pessoas e feriu 105.

O enviado especial dos EUA, Zalmay Khalilzad, reuniu-se pela sétima vez na segunda-feira com os taliban no Qatar, no âmbito de um processo de negociação da paz que tem como objectivo pôr fim a uma guerra que começou há 18 anos.

O foco das conversações tem sido a exigência dos taliban de que as forças estrangeiras se retirem do Afeganistão, e a exigência dos EUA de que o Afeganistão não seja usado com uma base para o lançamento de ataques no estrangeiro.

Os EUA lançaram uma guerra contra o Afeganistão em resposta aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, em Nova Iorque e no Pentágono, com o objectivo de depor os militantes taliban que protegiam o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden.