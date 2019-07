Quatro edifícios do Facebook evacuados por suspeita de exposição a gás sarin

Quatro edifícios do complexo do Facebook em Menlo Park, na Califórnia, foram evacuados esta segunda-feira por suspeita da presença de gás sarin.

Um pacote de correio foi detectado e identificado como suspeito pelos equipamentos de triagem automática da empresa. Duas pessoas poderão ter sido expostas.

Os funcionários não apresentaram nenhum sintoma de exposição ao gás sarin mas continuam a ser observados, de acordo com o chefe dos bombeiros de Menlo Park, Jon Johnston​.

“O complexo (do Facebook) testa todos os pacotes que entram e um deles teve um resultado positivo, por isso deram início ao protocolo de segurança. Agora vamos verificar se isso é verdade ou não”, disse o chefe dos bombeiros.​

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O porta-voz do Facebook, Anthony Harrison, afirmou que a empresa evacuou quatro edifícios após o teste positivo e que estão a cooperar com a polícia na investigação.​ Um porta-voz do FBI fez saber que a respectiva delegação de São Francisco está a tomar conta da ocorrência.

“As autoridades ainda não identificaram a substância encontrada. Os funcionários já foram autorizados a regressar a três dos edifícios”, disse Harrison.

O gás sarin é um composto tóxico muito potente que afecta o sistema nervoso central, podendo ser fatal. Tem sido utilizado como arma química, nomeadamente na guerra na Síria.