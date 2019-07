O novo Parlamento Europeu entra em funções com um impasse nos cargos da UE

No dia em que arranca a nova legislatura, os líderes europeus ainda não decidiram quem fica com os cargos de topo das instituições europeias. Esta terça-feira às 10h (hora de Lisboa), o Conselho Europeu volta a reunir-se para uma reunião que se espera decisiva. A análise da correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza, neste P24.

