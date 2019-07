Kamala Harris dá pulo nas sondagens à custa de Joe Biden

A senadora norte-americana Kamala Harris registou o maior salto numa sondagem da CNN realizada depois da primeira ronda de debates entre os candidatos do Partido Democrata à Casa Branca, subindo para segundo lugar nas preferências logo atrás de Joe Biden. Apesar de se manter como favorito, o antigo vice-presidente dos EUA caiu dez pontos percentuais em relação a Maio.

Na semana passada, 20 candidatos apurados para os debates televisivos apresentaram as suas propostas ao país em duas noites consecutivas.

Na primeira noite destacou-se a senadora Elizabeth Warren, do Massachusetts, que disputa com o senador Bernie Sanders, do Vermont, o eleitorado mais progressista do Partido Democrata.

A segunda noite foi a que contou com a participação de nomes mais sonantes, incluindo Biden e Sanders, mas também a senadora Kamala Harris, da Califórnia. E foi Harris quem surgiu aos olhos dos media como a vencedora da noite, o que parece ser confirmado pela sondagem publicada esta terça-feira pela CNN.

Segundo o estudo, Biden continua a ser o preferido para 22% dos inquiridos, mais cinco pontos do que Kamala Harris, que subiu de 8% em Maio para 17% após os debates da semana passada.

A outra grande subida foi protagonizada por Elizabeth Warren, que tem agora 15% das preferências quando antes dos debates se ficava pelos 8%.

Não houve alterações significativas entre os restantes candidatos, e a esmagadora maioria deles não chegou sequer aos 5%.

No topo mantêm-se ainda Bernie Sanders (14%, menos quatro pontos do que em Maio); Pete Buttigieg, presidente da Câmara de South Bend, no estado do Indiana (4%, menos um ponto do que em Maio); o senador Cory Booker, de Nova Jérsia (3%, sem alteração); Beto O’Rourke, ex-congressista do Texas (3%, menos dois pontos); e a senadora Amy Klobuchar, do Minnesota (2%, sem alteração).

Apesar da queda, Joe Biden mantém-se também como o candidato mais forte quando a pergunta é sobre um possível duelo com o Presidente norte-americano, Donald Trump – ao todo, 43% dos eleitores do Partido Democrata inquiridos dizem que Biden tem mais hipóteses de bater Trump do que qualquer outro candidato.

Muito longe, a 30 pontos de diferença, vem o senador Bernie Sanders. E seis em cada dez inquiridos dizem que é mais importante que o partido nomeie alguém capaz de derrotar Trump, do que um candidato que partilhe os seus pontos de vista sobre a maioria dos assuntos.

Mas a margem de erro deste estudo de opinião, no que respeita ao grupo de eleitores registados no Partido Democrata ou inclinados a votar num candidato do Partido Democrata, é de 4,7 pontos percentuais. Isto, e o facto de faltarem ainda muitos debates televisivos, sete meses para o início das eleições primárias e 16 meses para as eleições presidenciais, faz com que todas as sondagens tenham de ser vistas com muita prudência.

Os próximos debates entre os candidatos do Partido Democrata realizam-se nos dias 30 e 31 de Julho, em Detroit, no estado do Michigan.