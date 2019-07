PSP apreende uma tonelada de plantas e folhas de cannabis

Dois homens e uma mulher, estrangeiros, com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos, foram detidos em flagrante delito, esta segunda-feira, pela Polícia de Segurança Pública, por tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa pelo Comando Metropolitano do Porto da PSP, no decorrer de “uma busca domiciliária e uma não domiciliária nas cidades de Matosinhos e Maia” foi apreendida uma tonelada de plantas e folhas de cannabis em diferentes estados de maturação, utilizando-se, para tal, uma estufa interior com cerca de mil metros quadrados de plantação, num armazém dividido em seis compartimentos.

Para além disso, foram apreendidos materiais de cultivo, colheita e acondicionamento de estupefacientes; materiais relacionados com sistemas de rega, aquecimento e ventilação, destacando-se 600 lâmpadas térmicas, 500 balastros eléctricos e cerca de dez mil ventiladores; e aproximadamente três mil euros e uma viatura automóvel.

A PSP estima que este cultivo decorra há já um ano. A energia usada na estufa provinha de uma ligação eléctrica ilegal e directa a um posto de transformação situado no mesmo armazém, o que se traduz num prejuízo de três milhões de euros para o fornecedor de electricidade, revelou o intendente Rui Mendes. “Esta estufa caracterizava-se pelo elevado grau de elaboração”, uma vez que “para além da quantidade em termos de produção, tinha uma grande complexidade nos sistemas associados ao cultivo”, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, “esta é a maior operação alguma vez feita nesta área de plantação de cannabis”, tendo estado envolvidos cerca de 50 agentes. Os três detidos que, para já, não apresentam antecedentes criminais, vão ter de se apresentar esta quarta-feira no Tribunal da Maia.

Texto editado por Ana Fernandes