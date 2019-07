No Ponto: tigeladas de Oliveira do Hospital

No concelho de Oliveira do Hospital, encontramos uma tigelada típica do centro do país. As gerações mais antigas usavam potes de barro, mais altos e largos do que as formas de tigeladas da zona de Abrantes, por exemplo.

Mas no restaurante Varandas Verdes, em Oliveira do Hospital, dá mais jeito apresentar a tigelada da terra em doses individuais. As formas continuam a ser altas e a quantidade mantém-se adequada. Os ingredientes são apenas leite, ovos, açúcar, canela e raspa de limão.

Rosa Pires, proprietária e cozinheira, aprendeu a fazer a especialidade local com a sogra, e dela ficou também com o gosto de acompanhar a tigelada com arroz doce, como é costume por aqui. Fica uma sobremesa mais mais húmida e interessante. Simples e deliciosa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fotogaleria

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.