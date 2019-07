“Os juros são muito baixos agora, mas isso pode mudar rapidamente”

Gita Gopinath é a primeira mulher a ocupar o cargo de economista-chefe no Fundo Monetário Internacional (FMI). Nascida há 47 anos em Calcutá, na Índia, tornou-se nos Estados Unidos, como professora da Universidade de Harvard, numa das economistas mais conceituadas a nível mundial, com investigação em temas como as crises financeiras, comércio internacional e política monetária, sendo escolhida no início deste ano para suceder a Maurice Obstfeld na tarefa de liderar a análise económica no FMI.

