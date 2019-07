Telmo Pinto troca o hóquei do FC Porto pelo do Sporting

O hoquista Telmo Pinto, duas vezes campeão nacional pelo FC Porto e uma pelo Valongo, vai ser jogador do Sporting a partir da época 2019/20, revelaram esta segunda-feira os “leões” na sua página oficial na Internet.

“Telmo Pinto, hoquista de 26 anos, vai envergar a camisola verde e branca na próxima época, estando já “ansioso” para que esta comece, refere o Sporting, que na última época viu o FC Porto ser campeão, mas conquistou a Liga Europeia.

O triunfo na Europa, que não acontecia desde 1977, e que sucedeu, precisamente, frente ao FC Porto, leva Telmo Pinto a sublinhar o actual momento do clube de Alvalade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Todos sabemos que o Sporting Clube de Portugal é uma equipa ganhadora. Este ano ganhou a Liga Europeia, uma edição que foi muito vista por todos os adeptos da modalidade — e não só. Quero revalidar esse título e se possível conquistar o campeonato para o Sporting”, sublinhou o hoquista na mesma declaração onde não escondeu o desejo antigo de representar os “leões”.

Na carreira, o defesa/médio, nascido na Suíça, vestiu apenas as cores do Valongo e do FC Porto.

O FC Porto, campeão nacional em 2018/19, também perdeu o internacional luso Hélder Nunes, confirmado na segunda-feira como reforço do FC Barcelona, até 2023.