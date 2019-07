Eduardo Henrique, ex-Belenenses SAD, reforça Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Eduardo Henrique. O médio defensivo brasileiro jogou a última temporada no Belenenses SAD, mas os “leões” informam, em comunicado, que o acordo da “transferência definitiva do jogador” foi alcançado com os brasileiros do Sport Club Internacional.

Eduardo assina contrato para as próximas cinco temporadas. Os valores da transferência não são revelados.

Às ordens de Silas na época transacta, Eduardo Henrique fez 29 jogos e marcou dois golos. O jogador estava emprestado aos “azuis” sediados no Estádio Nacional, em Oeiras.

Até ao momento, com Eduardo incluído, o Sporting já tem cinco caras novas no plantel: Luís Neto, Valentin Rosier, Luciano Vietto e Rafael Camacho.