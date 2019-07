Hernâni deixa FC Porto e assina a custo zero com o Levante

O futebolista português Hernâni, que terminou contrato com o FC Porto, chegou a acordo com o Levante para as próximas três épocas, revelou esta terça-feira o clube da Liga espanhola.

“O Levante e Hernâni Jorge Santos Forte chegaram a um acordo para o jogador assinar para as próximas três temporadas. O extremo chega proveniente do FC Porto, equipa em que esteve desde o Inverno de 2015”, refere o Levante.

No comunicado, o Levante lembra ainda as passagens de Hernâni, de 27 anos, pelo Vitória de Guimarães, antes do FC Porto e depois emprestado novamente pelos “dragões”, ou a época em que esteve cedido aos gregos do Olympiacos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No palmarés, o jogador que fez a formação no Cova da Piedade tem um campeonato e uma Supertaça, pelo FC Porto, e uma Liga da Grécia.

O Levante, que na última época foi 15.º classificado no campeonato espanhol, já formalizou esta época a chegada definitiva do também português Ruben Vezo, que esteve emprestado ao clube metade da última temporada, pelo Valência.